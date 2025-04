¿Robo a los Yankees? Umpires le niegan HR a Aaron Judge

Sin duda las Grandes Ligas han dejado un gran sabor de boca en sus primeras semanas de vuelta. Varios equipos se han volado la barda y se han consolidado como favoritos, como lo son los actuales campeones de la Liga Americana, los Yankees de Nueva York.

Los Bombarderos del Bronx, son de los equipos con más jonrones en toda la MLB, sin embargo, lo insólito ocurrió ante uno de sus rivales del Este de la Americana, Tampa Bay Rays.

Aaron Judge | AP|

En el duelo ante Tampa, Aaron Judge, fiel a su costumbre, pegó un vuelacercas impresionante, sin embargo, los ampayers, decretaron que la película de largometraje del ‘Señor Juez’ fue un batazo de foul.

Judge mandó a doña blanca hasta la calle -literalmente- y aunque el festejo ocurrió por parte de los Mulos, los oficiales no dieron por válido el jonrón del pelotero. Es más, revisaron la jugada y aún así mantuvieron su decisión.

Aaron Judge hit home run number 8 today. It was called foul.



How is this a foul ball? Rigged league @MLBUA

pic.twitter.com/H0JNimspvT

— Yankees Treehouse (@YanksTreehouse) April 20, 2025