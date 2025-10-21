Seattle Mariners es el único equipo en las Grandes Ligas que nunca han jugado la Serie Mundial

Las posibilidades de que los Mariners llegaran a disputar su primera Serie Mundial, se diluyeron el pasado lunes, cuando en el juego siete de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, los Toronto Blue Jays lograr conseguir su pase a la Serie Mundial.

La eliminación los deja como el único equipo en todas las Grandes Ligas que jamás ha podido disputar un Clásico de Otoño, continuando la sequía de equipos revelación, la cual se rompió en 2023 con la llegada de los Texans Rangers.

Los Blue Jays vencieron a los Mariners | AP

La novena de Seattle llegó por cuarta ocasión a la Serie de Campeonato, la primera desde la temporada 2001, perdiendo todas y cada una de las oportunidades para poder jugar la Serie Mundial.

La primera derrota de los Mariners ocurrió en la temporada 1995, cuando perdieron la Serie de Campeonato contra las Cleveland Indians, en 1997 perdieron la Serie Divisional ante los Baltimore Orioles y en 2001 contra los New York Yankees.

Mariners es la única franquicia que no ha jugado una Serie Mundial | AP

Para lamento de los aficionados de los Toronto Blue Jays, solo un equipo que venció a los Mariners antes de llegar a la Serie Mundial pudo coronarse como campeón en el béisbol de las Grandes Ligas.

El último debutante en llegar al Clásico de Otoño fueron los Texans Rangers (2023), venciendo a los Arizona Diamondbacks, antes de los Rangers, los Washington Nationals (2019) derrotaron a los Houston Astros en su primera Serie Mundial.

