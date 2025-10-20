Después de las Series de Campeonato, el Clásico de Otoño quedó definido. Los Angeles Dodgers enfrentarán a los Azulejos de Toronto en una serie que promete tener de todo, entre ellas a dos de los mejores peloteros del momento.

Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr. serán los hombres con la mayor cantidad de reflectores, aunque ambas novenas tienen planteles plagados de estrellas. Será la primera vez que estás escuadras se verán las caras en el Clásico de Otoño.

Dodgers | AP

¿Cómo fue el camino de Los Angeles Dodgers?

Los actuales campeones del trofeo del Comisionado lograron derrotar a unos Cerveceros de Milwaukee, que pese a tener el mejor récord de todas las Grandes Ligas, pecaron de inexperiencia.

Dave Roberts acertó con su estrategia, aunque el hombre que se llevó los reflectores fue Ohtani. El nipón tuvo una de las actuaciones más grandes en la historia de la postemporada, con un Juego 4 para el recuerdo.

Blue Jays | AP

¿Cómo fue el camino de los Azulejos de Toronto?

El mejor récord de la Liga Americana tuvo una serie para el recuerdo contra los Marineros de Seattle, que llegó hasta los siete juegos. George Springer se vistió de héroe en la séptima entrada del séptimo juego, con un jonrón que quedará marcado en la memoria de los aficionados de los Azulejos.

Dodgers | AP

¿Cuándo y dónde ver la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays?

Juego 1 | Los Angeles Dodgers vs Blue Jays | viernes 24 de octubre | 18:00

Juego 2 | Los Angeles Dodgers vs Blue Jays | sábado 25 de octubre | 18:00

Juego 3 | Blue Jays vs Los Angeles Dodgers | lunes 27 de octubre | 18:00

Juego 4 | Blue Jays vs Los Angeles Dodgers | martes 28 de octubre | 18:00

Juego 5 | Blue Jays vs Los Angeles Dodgers | miércoles 29 de octubre | 18:00*

Juego 6 | Los Angeles Dodgers vs Blue Jays | viernes 31 de octubre | 18:00*

Juego 7 | Los Angeles Dodgers vs Blue Jays | sábado 1 de noviembre | 18:00*

*En caso de ser necesario

Todos los juegos en ESPN, FOX y Disney +

Blue Jays | AP