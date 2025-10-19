Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners: ¿Cuándo y dónde ver el Juego 7 de la Serie de Campeonato?

La Serie Mundial 2025 definirá por completo a sus participantes este lunes 20 de octubre, ya que tanto Blue Jays como Mariners han empatado a lo largo de los primeros seis partidos de la Serie de Campeonato. Del otro lado, unos aplastantes Dodgers ya esperan a su rival para los siguientes días.

Con los partidos anteriores repartiendo las victorias de manera 'equitativa', el último encuentro promete la mayor emoción de la temporada para definir a los dos protagonistas que definirán al campeón.

El último partido definirá al primer invitado a la Serie Mundial | AP

¿Cómo llegan ambos equipos al duelo final?

Blue Jays jugará en su estadio, tal y como lo hizo en el último enfrentamiento, el cual dio la oportunidad de empatar la serie con un resultado aplastante de 6-2. Sus victorias se han dado en los juegos 3, 4 y 6, dejándolos con amplias posibilidades de avanzar apegándose al golpe anímico a favor que tienen por haber alargado la serie hasta este momento.

Los Mariners llegan con un doloroso revés en el sexto encuentro, mismo que estuvo a punto de entregarles el pase; sin embargo, no pudieron 'terminar el trabajo' y se verán obligados a ganar en el mayor extremo de la rivalidad. Los compromisos en los cuales los de Seattle se quedaron con la victoria fueron los 1, 2 y 5, por lo que la inercia viene siendo negativa.

Los Azulejos recibirán el último encuentro | AP

Sea cual sea el equipo que avance, tendrá que enfrentar a unos Dodgers que parecen llegar imparables y con hambre de campeonato, pues en su respectiva serie en contra de Brewers, la cuota final fue de cuatro victorias sobre cero, dominando de principio a fin; además, el duelo que se dé representará uno inédito en la historia de la MLB.

En dado caso que clasifique Toronto, será la tercera vez que jueguen la Serie Mundial; sin embargo, si pasa Mariners, sería la primera ocasión en la que Seattle se presente en el máximo escenario.

Blue Jays busca su tercera Serie Mundial | AP

¿Dónde ver el duelo decisivo de la serie?

Fecha : Lunes 19 de octubre

: Lunes 19 de octubre Sede : Rogers Centre

: Rogers Centre Horario : 6:08 PM (tiempo del centro de México)

: 6:08 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Fox, Caliente TV

Mariners buscará entrar a su primera Serie Mundial | AP