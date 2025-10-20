Los Angeles Dodgers: antecedentes del equipo en la Serie Mundial

La novena angelina disputará un Clásico de Otoño más en su larga historia

Los Angeles Dodgers: antecedentes del equipo en la Serie Mundial
Ohtani y su gran juego | AP
Emiliano Arias Pacheco
20 de Octubre de 2025

Los Angeles Dodgers conocerán a su rival en la Serie Mundial después del séptimo enfrentamiento de los Azulejos de Toronto contra los Marineros de Seattle. La novena angelina, comandada por Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Teoscar Hernández y demás, buscará su noveno título en el Clásico de Otoño en sus más de 20 apariciones.

En la Serie Mundial | AP
En la Serie Mundial | AP

Las primeras desde Brooklyn

La novena angelina comenzó su paso por las Grandes Ligas en 1883, en la ciudad de Brooklyn. En dicha primera etapa, los Dodgers llegaron a un total de siete Series Mundiales, todas contra los Yankees de Nueva York. Sin embargo, la novena solo pudo ganar un Clásico de Otoño, en 1955 con una serie que terminó 4-3.

Aquella definición por el campeonato de las Grandes Ligas tuvo a varios hombres como protagonistas, pero el MVP fue el pitcher Johnny Podres. Además del legendario lanzador, Jackie Robinson, emblema del beisbol y la comunidad afroamericana, contribuyó con cuatro hits, una carrera impulsada y un robo de base.

Pee Wee Reese y Jackie Robinson | @TrabFire
Pee Wee Reese y Jackie Robinson | @TrabFire

El cambio a Los Ángeles y el éxito

Los Dodgers llegaron a California en 1958, tres años después de su éxito en el Clásico de Otoño ante los Mulos. A diferencia de su estadía en Brooklyn, el impacto deportivo fue inmediato en Los Ángeles, pero no con la comunidad local.

Los primeros tres Clásicos de Otoño que jugaron los Dodgers en Los Ángeles terminaron con la victoria de la novena angelina; con una blanqueada contra los Bombarderos del Bronx. Sin embargo, las cuatro Series Mundiales siguientes fueron de agonía, sin un solo triunfo de por medio.

El primer juego en Los Ángeles | @baseballinpix
El primer juego en Los Ángeles | @baseballinpix

La del Toro de Navojoa

Una de las razones por las cuales los Dodgers no tuvieron un gran recibimiento en Los Ángeles fue por la construcción de su estadio, que obligó a miles de residentes -en su mayoría mexicanos- a abandonar dichas tierras. Sin embargo, el pueblo nacional se reconcilió con la novena angelina a principios de los años ochentas, cuando un Toro de Navojoa sorprendió al mundo desde el montículo con su lanzamiento de tirabuzón.

Fernando Valenzuela resucitó a unos Dodgers en la Serie Mundial de 1981 en aquel legendario Juego 3. Sin una cifra exacta de la cantidad de lanzamientos, 'El Toro' Valenzuela tuvo una noche en California casi pletórica, en la que estuvo cerca de 150 pitcheos en las nueve entradas. En el último inning, el oriundo de aquel pueblo en Sonora se llevó en poco más de 15 lanzamientos a Jerry Mumphrey, Dave Winfield y Lou Piniella.

'Toro' Valenzuela | @LAPublicLibrary
'Toro' Valenzuela | @LAPublicLibrary

¿Cuales son todos los enfrentamientos en Serie Mundial de los Dodgers?

Año

Campeón

Subcampeón

Resultado

1941

New York Yankees

Brooklyn Dodgers    

4-1

1947

New York Yankees    

Brooklyn Dodgers

4-3

1949

New York Yankees    

Brooklyn Dodgers

4-1

1952

New York Yankees

Brooklyn Dodgers

4-3

1953

New York Yankees

Brooklyn Dodgers

4-2

1955

Brooklyn Dodgers

New York Yankees

4-3

1956

New York Yankees

Brooklyn Dodgers

4-3

1959

Los Angeles Dodgers    

Chicago White Sox    

4-2

1963

Los Angeles Dodgers

New York Yankees

4-0

1965

Los Angeles Dodgers

Minnesota Twins

4-3

1966

Baltimore Orioles

Los Angeles Dodgers

4-0

1974

Oakland Athletics

Los Angeles Dodgers

4-1

1977

New York Yankees    

Los Angeles Dodgers

4-2

1978

New York Yankees    

Los Angeles Dodgers

4-2

1981

Los Angeles Dodgers

New York Yankees    

4-2

1988

Los Angeles Dodgers

Oakland Athletics     

4-1

2017

Houston Astros

Los Angeles Dodgers

4-3

2018

Boston Red Sox

Los Angeles Dodgers

4-1

2020

Los Angeles Dodgers

Tampa Bay Rays

4-2

2024

Los Angeles Dodgers

New York Yankees

4-1

 

 

TE PUEDE INTERESAR

Blue Jays vence en el sexto a los Seattle Mariners

Beisbol | 19/10/2025

¡Habrá séptimo! Blue Jays vence a los Mariners y obligan al séptimo juego
Ohtani y Los Dodgers disparan los precio de la Serie Mundial

Beisbol | 18/10/2025

Shohei Ohtani y Los Angeles Dodgers disparan los precios en los boletos para la Serie Mundial
Shohei Ohtani firmó una actuación histórica con los Dodgers

Beisbol | 17/10/2025

Shohei Ohtani firma la mejor y la tercera mejor actuación de MLB en un solo juego
Te recomendamos
Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners: ¿Cuándo y dónde ver el Juego 7 de la Serie de Campeonato?
Béisbol
Serie Mundial
MLB

LO ÚLTIMO

 