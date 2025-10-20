Los Angeles Dodgers: antecedentes del equipo en la Serie Mundial

Los Angeles Dodgers conocerán a su rival en la Serie Mundial después del séptimo enfrentamiento de los Azulejos de Toronto contra los Marineros de Seattle. La novena angelina, comandada por Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Teoscar Hernández y demás, buscará su noveno título en el Clásico de Otoño en sus más de 20 apariciones.

En la Serie Mundial | AP

Las primeras desde Brooklyn

La novena angelina comenzó su paso por las Grandes Ligas en 1883, en la ciudad de Brooklyn. En dicha primera etapa, los Dodgers llegaron a un total de siete Series Mundiales, todas contra los Yankees de Nueva York. Sin embargo, la novena solo pudo ganar un Clásico de Otoño, en 1955 con una serie que terminó 4-3.

Aquella definición por el campeonato de las Grandes Ligas tuvo a varios hombres como protagonistas, pero el MVP fue el pitcher Johnny Podres. Además del legendario lanzador, Jackie Robinson, emblema del beisbol y la comunidad afroamericana, contribuyó con cuatro hits, una carrera impulsada y un robo de base.

Pee Wee Reese y Jackie Robinson | @TrabFire

El cambio a Los Ángeles y el éxito

Los Dodgers llegaron a California en 1958, tres años después de su éxito en el Clásico de Otoño ante los Mulos. A diferencia de su estadía en Brooklyn, el impacto deportivo fue inmediato en Los Ángeles, pero no con la comunidad local.

Los primeros tres Clásicos de Otoño que jugaron los Dodgers en Los Ángeles terminaron con la victoria de la novena angelina; con una blanqueada contra los Bombarderos del Bronx. Sin embargo, las cuatro Series Mundiales siguientes fueron de agonía, sin un solo triunfo de por medio.

El primer juego en Los Ángeles | @baseballinpix

La del Toro de Navojoa

Una de las razones por las cuales los Dodgers no tuvieron un gran recibimiento en Los Ángeles fue por la construcción de su estadio, que obligó a miles de residentes -en su mayoría mexicanos- a abandonar dichas tierras. Sin embargo, el pueblo nacional se reconcilió con la novena angelina a principios de los años ochentas, cuando un Toro de Navojoa sorprendió al mundo desde el montículo con su lanzamiento de tirabuzón.

Fernando Valenzuela resucitó a unos Dodgers en la Serie Mundial de 1981 en aquel legendario Juego 3. Sin una cifra exacta de la cantidad de lanzamientos, 'El Toro' Valenzuela tuvo una noche en California casi pletórica, en la que estuvo cerca de 150 pitcheos en las nueve entradas. En el último inning, el oriundo de aquel pueblo en Sonora se llevó en poco más de 15 lanzamientos a Jerry Mumphrey, Dave Winfield y Lou Piniella.

'Toro' Valenzuela | @LAPublicLibrary

¿Cuales son todos los enfrentamientos en Serie Mundial de los Dodgers?