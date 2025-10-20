¡Manicomio en Toronto! Azulejos derrotan en un dramático séptimo juego a los Marineros de Seattle

¡Tenemos Serie Mundial! Toronto se volvió un auténtico manicomio y los Azulejos firmaron su regreso al Clásico de Otoño después de su última aparición en 1993. La séptima entrada terminó por ser la definitiva para los Blue Jays, gracias a un impresionante jonrón de George Springer que impulsó dos carreras más.

El juego comenzó por ser un toma y dame desde el primer episodio, con una carrera para ambos equipos. Sin embargo, el pitcheo de los Marineros lució un poco mejor y terminó por ser más contundente en las primeras cuatro entradas.

A la Serie Mundial | AP

El tercer y quinto inning fue una declaración de la novena de Seattle, pues dos jonrones en solitario en cada entrada pusieron una losa gigantesca en Toronto. Julio Rodríguez y Cal Raleigh fueron los encargados de mandar a doña blanca fuera del parque, aunque la última palabra fue en el séptimo episodio.

Tal y como lo dice un dicho popular, la séptima entrada es la de las grandes emociones. Bryan Woo comenzó dicho inning, pero no pudo evitar la pólvora en la ofensiva de los Azulejos; por lo que tuvo que ser reemplazado por Eduard Bazardo.

A la Serie Mundial | AP

Sin embargo, el venezolano perdió el duelo ante George Springer, y el resto es historia. Con hombres en la intermedia y en la inicial, Springer mandó un palazo que se fue por todo el jardín izquierdo y terminó en las gradas del Rogers Centre, recinto que recibirá los primeros juegos de la Serie Mundial ante Los Angeles Dodgers.

Presencia mexicana en el Clásico de Otoño

Uno de los hombres que tendrá actividad en la Serie Mundial es el mexicano Alejandro Kirk, que juega como catcher con los Azulejos. El oriundo de Tijuana tuvo una actuación discreta, aunque logró conectar un hit en el Juego 7 ante los Marineros.

A la Serie Mundial | AP

¿Listos para el reto de la Serie Mundial?

El Clásico de Otoño tendrá un encuentro inédito, entre dos franquicias que tuvieron grandes años respectivamente. Los Azulejos se coronaron como el mejor récord de la Liga Americana; mientras que los Dodgers eliminaron al mejor equipo de las Grandes Ligas, los Cerveceros de Milwaukee.

La Serie Mundial tendrá un duelo importante también con dos peloteros de gran nivel: Shohei Ohtani y Vladimir Guerrero Jr. Ambos son de los grandes favoritos para ser MVPs en sus respectivas ligas, además de ser los mejores pagados de las Grandes Ligas.

A la Serie Mundial | AP