¿Habrá mexicanos en la Serie Mundial 2025 entre Dodgers y Toronto Blue Jays?

Han quedado definidos los participantes de la Serie Mundial 2025 en la MLB, con dos polos opuestos, ya que de un lado, uno de los equipos se ha clasificado dominó por completo su serie, mientras que el otro tuvo que llegar al último enfrentamiento para poder estar en el esperado Clásico de Otoño. Los Angeles Dodgers se verán las caras ante los Blue Jays de Toronto para definir al ganador de las Grandes Ligas.

A lo largo de las temporadas han habido muchos jugadores mexicanos presentes en la Serie Mundial, y casualmente, esta edición no será la excepción a la regla, pues la clasificación al último instante de los Azulejos ha cambiado todo.

Los Dodgers serán parte de la Serie Mundial 2025 | AP

¿Quiénes son los beisbolistas mexicanos dentro del Clásico de Otoño?

Dentro de los dos equipos que se han metido a la definición titular de las Grandes Ligas sí hay nombres de jugadores mexicanos, aunque quizás no en la cantidad que sus compatriotas lo hubieran esperado, pues la lista se reduce a muy pocos, específicamente a uno solo, el cual forma parte del último de los 'invitados'.

Se trata de Alejandro Kirk, catcher del equipo de Canadá, quien a lo largo de 130 partidos ha podido hacerse presente con 127 hits, con 15 cuadrangulares para dar un total de 76 carreras impulsadas. Junto a ello, su promedio de bateo fue de .280 y un OPS de .769; de 2015 hasta su llegada al primer equipo del conjunto canadiense, Alejandro jugó en las ligas menores de la franquicia.

Kirk será el representante mexicano en el diamante | AP

Kirk nació en Tijuana, actualmente tiene 27 años y esta será su primera Serie Mundial desde que llegó a los Blue Jays de Toronto en 2020. A lo largo de esta postemporada, Alejandro Kirk estuvo a cargo de un récord de más carreras impulsadas para un jugador de nacionalidad mexicana con siete en el número final. También fue considerado uno de los mejores receptores de la Liga Americana y fue uno de los nominados al Guante de Oro.

Recientemente, el procedente de Tijuana firmó una extensión de contrato por cinco años y 58 millones de dólares, dejándolo dentro de la franquicia por lo menos hasta 2030. Esta es la primera vez que un mexicano se mete a la Serie Mundial después de cinco años de ausencia.

Kirk fue fundamental para lograr el pase de los Blue Jays | AP

Antecedentes de la Serie

Tras haber concluido uno de los partidos más dramáticos de la postemporada, los Blue Jays de Toronto se han clasificado a lo que será su tercera aparición en el Clásico de Otoño, primera desde 1993. Los Dodgers van en busca del bicampeonato, después de haber vencido en 2024 a los Yankees.

La Serie Mundial 2025 entre los Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays comenzará el viernes 24 de octubre en Toronto, donde también se disputará el Juego 2 el sábado 25 de octubre. La serie se trasladará luego a Los Ángeles para los Juegos 3 y 4, programados para el lunes 27 y martes 28 de octubre. En caso de ser necesario, el Juego 5 se jugará el miércoles 29 de octubre en territorio angelino. La acción regresará a Toronto para un posible Juego 6 el viernes 31 de octubre, y un Juego 7 decisivo el sábado 1 de noviembre, si la serie llega hasta esa instancia.

Ohtani será parte también de la Serie Mundial | AP