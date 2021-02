Selección Mexicana de Beisbol en el abandono a unos meses de los JJ OO de Tokio

La Selección Mexicana de Beisbol se encuentra en el abandono a menos de se cinco meses de comenzar los Juegos Olímpicos de Tokio.

A pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador destinó un recurso de 28 millones de pesos para solventar los gastos de logística, preselección, hospedaje y sueldos de cuerpo técnico, la novena mexicana no ha recibido un solo peso de ese dinero.

El proyecto quedó en manos de la Conade a través de su titular, Ana Guevara, pero el seleccionador nacional, Juan Gabriel Castro y su gerente, Kundy Gutiérrez, revelaron en entrevista para Proceso, que los fondos no han sido distribuidos.

“Quisimos guardar silencio porque estábamos esperando lo que iba a pasar. Ya no podemos callar y tenemos que ser honestos con la gente. No me gusta mentir. El proyecto ya estaba desde hace un año, se pospusieron los Juegos Olímpicos y se paró todo; después, en octubre, nos dijeron que ya íbamos a empezar y ya pasaron cuatro meses y todo sigue parado”, declaró Castro para la revista.

El semanario señala que mientras la Selección Nacional de Beisbol estuvo a cargo de la Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo de Beisbol (Probeis), el equipo consiguió el pase olímpico y recibió el apoyo para subsanar las deficiencias físico-atléticas y técnicas de los deportistas a través de un programa; sin embargo, con la pandemia todo se detuvo y se olvidó.

"Tampoco se hizo el programa de Probeis. No hicimos nada, aunque ya había un presupuesto. Nosotros pudimos haber aprovechado el tiempo, educar a los peloteros sobre dopaje, cómo prepararse en sus casas, conocer los rivales a los que nos vamos a enfrentar para saber cómo ganarles. Todo este año debimos hacer estudios para saber en qué se tenía que trabajar y sólo se perdió el tiempo", lamentó Castro.

