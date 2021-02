LMB: Diablos Rojos anunció a Brandon Cumpton como su nuevo lanzador para la próxima temporada

Después de anunciar el cambio en el timón, con la salida de Sergio Omar Gastélum y el regreso de Miguel Ojeda a la dirección del equipo, los Diablos Rojos del México se encuentran definiendo el roster con el que competirán en la campaña 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Y como parte del cuerpo de lanzadores, algunos de ellos con experiencia en Grandes Ligas, como lo señaló el nuevo gerente deportivo Jorge del Valle, se incorporó a Brandon Cumpton de 32 años, quien estaba contemplado para participar con la Pandilla Escarlata en la temporada pasada, la cual se canceló por la pandemia de Coronavirus.

"Sin duda fue una decepción no poder jugar la temporada 2020 por la pandemia pero saber que voy a poder regresar con Diablos este año es algo que me tiene muy emocionado. Sé que es un reto pero confío en la preparación que he tenido y en mis compañeros para poder hacer el trabajo. Esto es deporte de equipo", dijo el lanzador en entrevista con el portal de Los Pingos.

En las campañas 2013 y 2014 con los Pittsburgh Pirates y en 2018 con los Toronto Blue Jays, Cumpton lanzó un total de 102.1 innings, dejando efectividad de 4.05 en la Major League Baseball (MLB).

En México, el serpentinero participó en la pelota de verano en 2019 con los Pericos de Puebla, con los que sólo lanzó 13 entradas; mientras que en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) de 2019-2020 tuvo participación con los Yaquis de Ciudad Obregón con una efectividad de 2.77 y récord de 5-1 en 52 innings lanzados y en aquella Postemporada el estadounidense fue aún más dominante permitiendo solo cuatro carreras limpias en 21 entradas.

