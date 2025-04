¿Trampa o evolución? El 'bate torpedo' desata debate en el arranque de la MLB

La temporada 2025 de las Grandes Ligas arrancó con fuerza… y con polémica. Los Yankees encendieron la ofensiva con una lluvia de cuadrangulares, respaldados por un nuevo protagonista: el polémico ‘bate torpedo’, cuya presencia ha dividido opiniones en el mundo del béisbol.

Desde que New York conectó nueve jonrones ante los Brewers, las redes y los analistas comenzaron a cuestionar si este tipo de bates violaban el reglamento. Para calmar las aguas, el Comisionado Rob Manfred habló con The New York Times y fue claro: “Los bates cumplen las reglas. No hay razón para la polémica”.

Los Yankees sacan ventaja con el bate, y no lo esconderán

Aunque muchos creen que se trata de una innovación reciente, el bate torpedo ya había sido utilizado por Giancarlo Stanton en 2024. Hoy, con el respaldo oficial de la liga, los Bombarderos del Bronx no piensan dejar de aprovecharlo, especialmente si los resultados siguen apareciendo con ese poder ofensivo.

Manfred no solo defendió el uso del bate, también aplaudió la conversación que ha generado: “Esto demuestra que hay algo en el juego que es más importante que lo que se refleja en los ratings o ingresos”, afirmó. Para él, que el público debata temas técnicos del juego es una señal de la vigencia cultural del béisbol.

El bate torpedo no es ilegal, pero sí controversial

Los jugadores, dijo Manfred, han estado ajustando su forma de batear desde hace años. Y aunque el bate torpedo está dentro del reglamento, su nombre y apariencia provocadora lo han vuelto el centro de atención. Sea moda, tecnología o estrategia, lo cierto es que llegó para quedarse... al menos por ahora.

