Wirfin Obispo agredió a aficionado debido a insultos racistas: 'Pin... prieto'

Wirfin Obispo, lanzador de los Olmecas de Tabasco, ha sido suspendido por el resto de la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol tras un incidente con un aficionado durante el último juego de la serie contra los Bravos de León.

Tras darse a conocer la sanción, el pelotero se pronunció al respecto y reveló que su reacción se debió a que fue objeto de insultos racistas, asegurando que el fanático le gritó "pinche prieto".

“Cuando iba yo para el dugout, hay un señor que me está pidiendo una pelota y le digo: ‘No, discúlpeme, yo no tengo pelota’. Y, perdónenme por lo que voy a decir, pero me dice: ‘Chiga tu madre’ y sigo caminando y el señor me dice de nuevo lo mismo.

“Yo me devuelvo y le digo: ‘¿Por qué me falta usted al respeto?’. ‘Chinga tu madre, pinche prieto', y yo tomé la decisión que no tenía que tomar, entiendo que cometí un error porque le lancé un guante y resulta que tenía una pelota dentro que salió y le pegó. No tenía que hacer eso, muy mal de mi parte y lo reconozco”, dijo en entrevista para Deporteando.

Declaraciones del lanzador dominicano Wirfin Obispo luego de ser suspendido por la temporada en la Liga Mexicana. pic.twitter.com/YDx4xr8NU3 — Jose Antonio Mena (@jmena26) May 8, 2024

Aunque el lanzador acepta la sanción impuesta por la LMB, sostiene que tanto los Bravos de León como las demás organizaciones del circuito veraniego deben fortalecer sus protocolos de seguridad y fomentar un ambiente de respeto hacia los peloteros.

