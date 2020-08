'Barby' Juárez: 'El CMB siempre se preocupa por uno, es una gran familia'

La campeona Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mariana 'Barby' Juárez, se dijo orgullosa de formar parte del organismo verde y oro, pues aseguró que no es fácil conquistar sus cinturones.

"Estoy muy orgullosa de formar parte de la familia del WBC. Ser campeona no es nada fácil pero para mí es un orgullo porque el Consejo representa lo mejor del boxeo mundial, al cual no es tan fácil llegar y mantenerte ahí. Se sabe que eres un campeón hecho y derecho el cual ha trabajado bastante para poderlo lograr y eso es lo que te da el Consejo Mundial de Boxeo.

"El poder portar y decir 'soy la campeona que realmente lo vale' y lo has trabajado bastante para poder estar en ese lugar. Mi corazón es verde y oro y estoy muy agradecida. Algo que me gusta mucho del CMB y lo que nos enseñó don José Sulaimán, que en paz descanse, y lo recordamos siempre es que somos una gran familia. El CMB siempre está preocupado por el peleador y por todas las personas que forman parte de él: jueces, réferis, managers. Me encanta formar parte de esta familia", expuso Mariana durante su intervención en la 58 edición de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que por primera vez en su historia se celebró de manera virtual.

En 2011, Mariana Juárez fue nombrada la pugilista del año por el CMB, actualmente ha realizado nueve defensas exitosas de su corona y presume marca de 54-9-4, 18 KO's.

