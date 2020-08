Chiquita González: 'Desde que tenía 10 años supe que quería ser campeón del mundo'

De 1.55 metros de estatura, Humberto 'La Chiquita' González mostró su grandeza arriba del ring donde se consagró como leyenda del boxeo mexicano y en el máximo ídolo Minimosca.

"Cuando debuté como amateur tenía como nueve o 10 años, fue en el torneo de aniversario del Mercado donde mi papá trabaja la carnicería. Fue cuando gané un trofeo, a partir de ahí fui avanzando y eso me fue gustando ganar, ganar y ganar. Pero en ese momento marqué en mi pensamiento y en una barda en mi casa que quería ser campeón del mundo", recordó González en entrevista con RÉCORD.

A los 18 años de edad debutó profesionalmente con una victoria ante Jorge Ortega y después de 24 triunfos consecutivos, Humberto conquistó su primer fajín ante el coreano Yul Woo Lee.

"Fue mi primera salida internacional, no sé cuántas horas de vuelo fueron pero se me hicieron muy largas y pesadas. Pero iba a Corea con el objetivo de ser campeón del mundo.

"Me pusieron muchas trabas porque me llevaron en diciembre cuando estaba nevando, hacía mucho frío y entrenaba en un lugar que parecía un congelador, pero a mí no me importaba, entrenaba para hacer bien las cosas, era la oportunidad que quería y regresé con el título del CMB", rememoró.

Defendió con éxito su corona en cinco ocasiones y en diciembre de 1990 la perdió ante el filipino Rolando Pascua. A los seis meses recuperó el título que defendió exitosamente en cuatro ocasiones y que perdió ante Michael Carbajal el 13 de marzo de 1993.

El 19 de febrero 'La Chiquita' tuvo la revancha, recuperó el trono de los Minimoscas y ganó el cetro de la Federación Internacional de Box en una unificación de títulos. Retuvo sus fajines en tres ocasiones y vivió su última pelea profesional el 20 de junio de 2005.

"Todo lo que me plantee lo logré. Fui Salón de la Fama, fui estelarista en EU como peso chico, que es muy difícil. Me siento orgulloso y feliz porque me consideran el mejor de la historia en pesos chicos", platicó.

"Me hubiera gustado ser campeón Mosca, porque a la mayoría de los que les gané fueron campeones mundiales en Mosca, Supermosca y hasta Gallo", enfatizó.

