Box: CMB rinde homenaje a víctimas de Covid-19 en su Convención Anual

Con el mensaje "We Are The World", el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) realizó por primera vez su Convención Anual de manera virtual, a causa de la emergencia por el Covid-19, pandemia que desató la crisis sanitaria más importante de la historia.

"Quisiera comenzar expresando nuestras condolencias para todas aquellas personas que han perdido a una persona muy querida en esta horrible pandemia. Es un momento en la vida que vamos a recordar todos.

"Pero nosotros tenemos que sacar el mejor provecho de lo que está pasando en este momento. Tenemos que hacer lo que hacen los boxeadores, tenemos que levantarnos de la lona, tenemos que ser pacientes, tenemos que entender que algo está pasando, tenemos que ajustarnos y tenemos que luchar y vamos a ganar la pelea", mencionó Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

La edición 58 de la convención, que originalmente se realizaría del 17 al 22 de agosto en San Petersburgo, Rusia; reunirá a más de mil 500 participantes. Durante la convención se realizarán las elecciones del WBC, se ordenarán las peleas mandatorias que harán los campeones en los próximos meses, se realizará la certificación de jueces y réferis y se rendirá tributo a las leyendas del pugilismo, entre otras actividades.

"Me da mucho orgullo y estoy muy contento de verlos a todos ustedes, del mundo entero. Ojalá pudiera darles un abrazo y pudiera estar hablando personalmente con ustedes, pero eso lo vamos a tener en un futuro muy cercano.

"Hemos preparado una maravillosa convención, hemos preparado la tecnología y tenemos a todo el personal dedicado para que esta sea una verdadera experiencia para ustedes. Vamos a tener muchas sorpresas, vamos a tener a muchas personas aquí con nosotros, van a disfrutar de esta experiencia en el mundo cibernético del CMB", declaró Sulaimán.

