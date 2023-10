Benavidez manda mensaje a CMB sobre Canelo Álvarez: 'Sino quiere pelear, despójalo'

David Benavidez manda mensaje a 'Canelo' Álvarez y al Consejo Mundial de Boxeo: "haz lo correcto y si no quiere pelear, despójalo", señaló el "Monstruo Mexicano", quien lleva años esperando una oportunidad por el título absoluto de las 168 libras.

"Creo que el CMB tiene que hacer lo correcto y si 'Canelo' no quiere pelear conmigo, entonces deberían despojarlo y dejarme pelear por el título. He sido el contendiente número uno durante los últimos dos años y he estado haciendo mi trabajo", aseguró Benavidez

El mexico-americano ya no le importa tener la oportunidad de pelear por el título ante el tapatío, simplemente quiere comenzar a escribir su historia y ganar el título absoluto, no solo ser el que se quedó esperando a 'Canelo'.

"Eso es lo que sucede cuando eres el contendiente número uno, peleas por el cinturón. Así que creo que deberían hacerlo. Haz lo correcto y si no quiere pelear, despójalo. Quiero hacer mi propio carril, no quiero ser solo ese luchador esperando a Canelo".

Saúl Álvarez es campeón indiscutido de peso supermediano y el camino a ese reinado comenzó precisamente con la obtención del cetro verde y oro en 2020.

Para 2021 juntó las cuatro fajas más importantes de la división y desde entonces las ha expuesto en tres ocasiones, pero ninguna ante un retador mandatorio de la división, por lo que la espera se ha alargado demasiado para algunos retadores como los campeones interinos de la AMB, David Morell (desde 2020) y del CMB, David Benavidez (desde 2022).

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VINICIUS SOBRE EL RACISMO EN LALIGA: 'VOY A LUCHAR CONTRA EL RACISMO'