Benavidez 'saborea' combate contra Canelo: "Es la pelea que el boxeo necesita"

David Benavidez superó contundentemente su última prueba llamada Demetrius Andrade y ahora ya se saborea esa pelea con Saúl 'Canelo' Álvarez que lo elevará a la élite del boxeo mexicano.

El 'Bandera Roja' estuvo presente por videollamada en el tradicional Martes de Café del Consejo Mundial de Boxeo, en donde señaló que le gustaría medirse con el tapatío a mediados del siguiente año y darle por fin esa pelea deseada a los fanáticos del deporte de los puños.

"La pelea con Canelo debe de ser en mayo de 2024, ya estamos listos para esta oportunidad y le quiero dar a la gente lo que quiere mirar".

"Yo creo que esta es la pelea más grande, es la que el boxeo necesita ahorita, es una pelea muy buena, vamos a seguir tratando de hacer esa pelea. Yo estoy 100 por ciento listo para la oportunidad, estoy listo para pelear y darle a la gente lo que quiere mirar", añadió 'El Monstruo Mexicano'.

Benavidez siente que ambos boxeadores necesitan esta pelea, él en especial para convertirse en la leyenda mexicana que busca ser.

"Yo creo que los dos (se necesitan), él me necesita a mí, yo lo necesito también. Él es una leyenda en el deporte. Yo creo que para ser lo que yo quiero ser en el boxeo mexicano necesito la pelea con Canelo, la necesito para llegar a ese nivel de leyenda."

Sin embargo, en dado caso de que la pelea no se llegara a realizar, David no le cierra la puerta a nadie, pues siente que está en un nivel en el que no hay nadie que lo pueda derrotar.

"Mi trabajo ahorita es ser el mejor, el que quiera pelear vamos a estar listo para defender el título, a mí no me importa (con quien pelee), yo ahorita le puedo ganar a todos y es lo que vamos a hacer"

