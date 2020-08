Box: CMB reconoció trayectoria de Hubert Minn

Hubert Minn, presidente de Oficiales de Ring, fue condecorado con el premio "Lifetime Achievement Award" durante la 58 edición de la Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que por primera vez en su historia se celebró de manera virtual.

El premio a la trayectoria es el honor más grande que otorga el CMB y reconoce a aquellas personas que han tenido una vida de excelencia y ha dejado su huella en el boxeo.

"Quiero agradecerles por este honor tan maravilloso. Quiero agradecer a mi esposa, a mi familia, a mi hijo. Mi papá está allá arriba con tu papá (José Sulaimán) y están con una sonrisa muy grande en su cara. Gracias a tu papá, que me enseñó esto tan valioso y por lo cual me vas a dar este reconocimiento con mi nombre.

"Quiero agradecer también a los oficiales del CMB porque sin su ayuda nunca hubiera sucedido esto. Finalmente, Mauricio quiero agradecerte a ti porque durante los últimos 23 años hemos tenido altas y bajas y me has apoyado y a los oficiales de ring. Me has ayudado a convertirme en un mejor hombre. Gracias a todos, los quiero y manténganse seguros", mencionó Minn.

El CMB ha distinguido a hombres y mujeres con esta condecoración como Bobby Lee, Arthur Mercante, Ruben Martínez, Major Lee, Enza Jacoponi, Juan Sánchez, Frank Quill, Rex Walker, Housine Houiche, Jim Nave, Mauro Betti y Duane Ford.

"Proviene de una familia de boxeo de tres generaciones. Como niño comenzó a trabajar con su papá para ver las peleas de boxeo, después comenzó él mismo, recibió la licencia de boxeo, se unió al CMB y ha trabajado muchos años con oficiales del ring. Posteriormente se convirtió en el presidente de los oficiales.

"Definitivamente estoy muy contento de que se reconozca con este premio de por vida por lo que has hecho para el Comité, eres parte de la familia del CMB. Muchas gracias Hubert", dijo Mauricio Sulaimán, presidente del organismo verde y oro.

En 2019 Hubert recibió el reconocimiento de Presidente del Año por su excelente y dedicado trabajo.

