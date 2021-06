Caleb Plant: 'Cuando me enfrente a Canelo seré yo quien levante la mano'

Caleb Plant, campeón de peso supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), tiene en la mira una pelea ante Saúl 'Canelo' Álvarez y ya comenzó a demeritar el nivel del mexicano.

"No conozco su mentalidad. Yo conozco la mía. He dicho esto antes, Respeto a Canelo como hombre, pero no respeto sus habilidades de boxeo. Me hará respetar sus habilidades en el boxeo", dijo Caleb en entrevista para The Ring.

Además, Caleb mencionó que el Canelo no mostró nada impresionante ante Saunders, y que cuando se enfrenten será Plant quien salga vencedor.

"Lo he dicho antes, verlo no era como si estuviera aprendiendo un montón de cosas nuevas. Hizo cosas que yo sabía. Esa pelea (Canelo vs Saunders) no cambió mi mente de ninguna manera. No voy a renunciar a mi plan de juego. Sé que cuando peleemos, seré yo quien levante la mano", agregó Caleb.