Canelo Álvarez: 'Pelea con Callum Smith es un gran riesgo para mí y eso me gusta'

Al mejor libra por libra del planeta y campeón mundial en cuatro divisiones, Saúl "Canelo" Álvarez, le gustan los retos y por eso enfrentará al invicto Callum Smith en busca de la supremacía de las 168 libras.

El púgil británico es Supercampeón Supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), avalado por The Ring, presume 27 victorias, 19 por nocaut. Posee un poderoso gancho de mano izquierda y con su 1.91 metros de estatura aventaja al mexicano con 18 centímetros.

Sin embargo, "Canelo" no se inmuta.

"Para mí todo lo que me genere obviamente un riesgo es lo que me gusta. Este es un gran riesgo para mí, para mi carrera, pero también es seguir haciendo historia. Callum Smith es el número uno en las 168 libras, queremos hacer campaña en este peso y qué más que peleando con el número uno en esa división. Me gustan los retos y estoy listo para seguir haciéndolo y tomar las grandes peleas", declaró Álvarez en conferencia de prensa.

"Ya sabíamos que es un peleador muy alto, pero a aparte tiene muchas cualidades boxísticas, que eso lo hace aún más completo; pero con mi experiencia, en mi nivel tengo que adaptarme a cualquier situación y tengo la experiencia y las habilidades para poder sobrellevar esto y sé lo que tengo enfrente pero estamos listos para esto", enfatizó.

Si bien al púgil mexicano le gustaría finalizar la batalla con un nocaut, tal y como lo hizo en su última pelea ante el ruso Sergey Kovalev, a quien destronó del título Semicompleto OMB; no es algo que le quite el sueño.

"Siempre salgo a dar lo mejor de mí y pues hablar ahorita aquí no tiene caso. Siempre cuando suena la campana es cuando se ve la realidad y la verdad es que siempre salgo a hacer lo mejor y a ganar por cualquier vía.

"Si se me presenta el nocaut lo voy a aprovechar y si no, tengo la experiencia necesaria para poder ganar con los 12 asaltos pero obviamente siempre ganar por nocaut es espectacular y siempre está ahí a la puerta", declaró Saúl, quien fue

condecorado como Boxeador del Año 2019 por la Asociación de Escritores de Boxeo de América (BWAA por sus siglas en inglés).

