Canelo Álvarez recordó la derrota ante Bivol: 'Es bueno perder para aprender'

Tras su victoria ante Gennady Golovkin, el pugilista mexicano Saúl Álvarez, confesó en entrevista a la prensa en el T.Mobile Arena que quizá la fama lo hizo perder el piso sin darse cuenta.

"Nunca he perdido el piso, solo cambió mi estilo de vida. O tal vez lo perdí en algún momento y no me di cuenta, tienes que ver tus errores, qué no debes hacer. Esa derrota (Bivol) me ayudó, de pronto es bueno perder para aprender, saber qué desechar y qué hacer para mejorar. No entraré en detalles, pero lo malo sería que te valiera madres perder, hay que aceptarlo para mejorar", sentenció.

De igual manera, el Canelo dijo que no se enteró del puntaje de las tarjetas (116-112 y dos jueces con 115-113) y que 'una victoria es una victoria', intentando minimizar el hecho de no haber podido noquear a su rival.

El récord profesional del tapatío se encuentra en 58 victorias, dos empates y dos derrotas.

