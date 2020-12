Canelo Álvarez reveló cuánto ganó en su primera pelea

Saúl 'Canelo' Álvarez hoy es uno de los boxeadores mejor pagados del mundo; sin embargo, al principio de su carrera sus ganancias por un combate eran mucho menores de lo que son actualmente.

El Canelo reveló que en su primera pelea solo ganó 800 pesos, los cuales se los regaló a su familia.

"De 800 pesos, que son como 40 dólares, la mitad me lo pagaron en boletos y como tengo mucha familia pues se los di, pero yo trabajaba, ganaba 700 pesos a la semana, era para mi solo y no necesitaba dinero, estaba en el boxeo porque lo amaba", reveló el púgil para TUDN.

Antes de ser uno de los mejores libra por libra, Álvarez trabajaba con su papá y sus hermanos en la paletería familiar.

"Trabajaba en la paletería con mi papá vendiendo paletas en los camiones, haciéndole las aguas a mi papá, a mi hermano, yo amo el boxeo, lo hacía por eso no porque necesitara dinero", comentó.

El Canelo también habló sobre su demanda contra Golden Boy Promotions de Óscar de la Hoya asegurando que tuvo que proceder por la falta de peleas en el año.

"Lo único que quería es tener una pelea. No me gustan las demandas, pero tuve que hacer esto, la situación me orillo a interponer la demanda para poder pelear este año y no terminar el año sin ninguna pelea. Soy una persona que toma las cosas con mucha paciencia, prudencia y cómo tiene que ser. Cada persona busca los intereses que más le conviene y así lo tomo. Empecé a ver por mí, a fijarme en qué quería en mi vida y siempre estuve tranquilo porque dicen que lo que se hace bien no puede salir mal y gracias a Dios aquí estamos", aseguró.

