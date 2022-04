Canelo Álvarez: Reveló que se somete a estricta dieta vegana previo a su pelea vs Bivol

Saúl 'Canelo' Álvarez pactó para su pelea del próximo 7 de mayo ante el ruso Dymitri Bivol subir a las 175 libras en busca de conquistar la categoría como parte de su nueva etapa, sin embargo, la preparación involucra una estricta alimentación a la que el tapatío no ve con malos ojos.

“No soy muy complicado para la comida, me adapto mucho, me adapto rápido. No es algo que agarré de una, que dejé lo que comí antes, de un chingadazo. Toda la semana trato de comer lo que es vegano y si algún día se presenta comer otra cosa, carne, pollo, lo que sea, como, no hay ningún problema. Pero sí trato de mantenerme toda la semana comiendo vegano”, fueron las palabras del Canelo en entrevista con ESPN.

El púgil tapatío volverá a pelear en las 175 libras por primera vez desde el 2019 cuando venció a Sergey Kovalev, por lo que ha cuidado cada detalle para estar en el mejor momento.

“Me siento muy bien. Mi cuerpo se ha adaptado muy bien, me siento muy fuerte, de mi estómago muy bien”, apuntó el mexicano.

El 7 de mayo, Álvarez subirá al ring para enfrentar a Bivol en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada y a 34 días del combate los resultados son más que visibles sobre el trabajo que ha realizado el mexicano.