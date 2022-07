Canelo Álvarez: Ryan García reveló sus intenciones de "hacer las paces" con el Canelo Team

Javier Fortuna es el nombre del siguiente rival de Ryan García, pero lo que el californiano espera no es sólo mantener su invicto en el Crypto.com Arena de Los Angeles, sino poder contar con Saúl Álvarez desde la primera fila del inmueble.

Y es que hace algunos meses García rompió relaciones con el Canelo Team, pero hoy en día reconoce que remediar la situación es algo que le gustaría.

"Él puede venir si quiere. Podría conseguirle boletos. Él puede comprarlos, pero si quiere yo se los puedo dar personalmente. Lo pondré en la primera fila. Me encantaría que estuviera allí y me viera pelear contra alguien más", indicó García en entrevista con Inside Fighting.

"Definitivamente me encantaría hacer las paces con él, perdonar a la gente. Creo en el perdón, y soy el tipo de persona que perdona muy rápido. No quiero esa sangre negativa o mala con nadie. Yo solo... seamos geniales, hombre. Iré a tus peleas y no tengo nada contra ti en absoluto", apuntó el púgil.

