Canelo Álvarez: 'Si no siento amor por el box, prefiero el retiro'

El próximo 19 de diciembre Saúl 'Canelo' Álvarez tendrá su única pelea del año ante el británico Callum Smith en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Y después del primer careo que tuvo Álvarez con Smith, el mexicano dejó ver su motivación al volver a los encordados en un año tan complicado como este 2020.

"Siempre que voy al gimnasio y que empezamos una preparación le digo a Eddy: 'voy a entrenar como novato', todo el tiempo se lo digo, y así me gusta motivarme, seguir sintiendo esa motivación. Siempre lo he dicho, el día que no sienta motivación, el mismo amor por este deporte, pues mejor me retiro. No quiero faltarle nunca el respeto al boxeo", reveló el Canelo en entrevista para TUDN.

Este trabajo diario ha provocado que hoy en día Saúl Álvarez sea el refrente mexicano del boxeo, lo cual lo hace sentir orgulloso.

"Me siento muy contento, muy orgulloso de lo que he logrado, gracias a la disciplina y trabajo que siempre, me ha caracterizado, a mí y a mi equipo y pues esta no es la excepción, venimos de la misma manera, muy bien preparados, listos para seguir haciendo historia y orgullosos de todo lo que hemos logrado y lo que falta", sentenció el Canelo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: PELEA ANTE CALLUM SMITH CONTARÁ CON 12 MIL AFICIONADOS