Canelo Álvarez: 'Subir a peso crucero es un riesgo, pero me gusta'

Saúl Álvarez confirma que está en el mejor momento de su carrera en el pugilismo profesional y como tal, es momento de ir escalando nuevos retos, como ahora el de tratar de obtener el cinturón peso crucero ante el congoleño Ilunga Makabu.

Luego de vencer a Caleb Plant para unificar los campeonatos CMB, AMB, OMB y FIB de peso supermediano, el mexicano apunta al que dice, es su mayor reto en su carrera.

“Sí, me siento en mi mejor momento como lo he dicho y sé que puedo seguir aprendiendo y seguir avanzando asentando mis cualidades, pero me siento en mi mejor momento sin duda”, declaró.

“Hay mucho riesgo imagínate subir un kilo es muchísimo en el boxeo, ahora imagínate 15 kilos va a ser un riesgo importante, pero me gusta”, indicó el tapatío respecto a su combate contra Makabu en fecha y sede todavía por definirse.

“Vamos a ver ese día, definitivamente es un reto importante subir 32 libras, es un reto importante para mi carrera, pero veremos ese día cómo se desarrolla la pelea”, añadió.

Canelo estuvo presente en la celebración de los 15 años de Box Azteca, plataforma que catapultó su carrera a nivel mundial y de la cual se siente muy dichoso.

“Me siento muy orgulloso, muy contento por estar aquí, contento con Azteca porque le brindan un gran apoyo al boxeo y es importante porque aquí en México no hay mucho apoyo al boxeo entonces Box Azteca apoya muchísimo al boxeo y muy contento”, finalizó.

