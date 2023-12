'Canelo' Álvarez tiene sus metas fuera del ring: 'Ganar mil millones de dólares'

Saúl 'Canelo' Álvarez, quien ha dejado una huella imborrable en el mundo del boxeo y ha diversificado sus talentos como empresario, reveló a la revista Forbes sus ambiciosos planes de alcanzar la impresionante suma de "mil millones de dólares" como nueva meta en su carrera.

"Importa mucho porque yo salí de la nada", expresó Álvarez en relación con sus elevados objetivos comerciales. "No fui a la escuela. Entonces para mí, me siento orgulloso de poder mostrarle a otras personas, a otros niños, a mis hijos, que puedes hacer cualquier cosa, incluso si no tienes nada."

Forbes profundizó en un extenso reportaje acerca de la red de negocios creada por el pugilista tapatío de 33 años. Entre las empresas que conforman su imperio empresarial se encuentran Canelo Promotions, Canelo Espectáculos, bienes raíces, gasolineras bajo la marca Canelo Energy, tiendas Upper, una línea de ropa, cocteles enlatados VMC, bebidas y suplementos deportivos Yaoca, una aplicación de fitness I Can y una taquería El Pastor del Rica.

La relación de Álvarez con el mundo de los negocios comenzó a temprana edad, abandonando la escuela tras su debut profesional a los 15 años. A los 7 años, inició su primera incursión en el ámbito empresarial vendiendo paletas de hielo para el negocio de su padre.

En el reportaje, se destaca que en el periodo comprendido entre mayo de 2022 y mayo de 2023, 'Canelo' Álvarez ocupó la quinta posición en la lista de Forbes de los atletas mejor pagados del mundo, con ganancias antes de impuestos que ascienden a 110 millones.

Forbes subrayó que desde la creación de la lista en 1990, Canelo se ha unido a un exclusivo grupo de 15 atletas que han alcanzado nueve cifras en un solo año, compartiendo este logro con figuras como Roger Federer, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

