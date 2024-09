'Canelo' Álvarez y la historia de su primera sesión fotográfica

El fotógrafo mexicano, Mario Castillo ha colaborado en diferentes medios de comunicación y agencias fotográficas a lo largo de su carrera, sin embargo, en su etapa trabajando en Guadalajara, por azares del destino, tuvo la oportunidad de realizarle su primera producción fotografía al que en un futuro se convertiría en uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia.

Mario Castillo, jamás imaginó en lo que se convertiría aquel niño, de nombre Saúl Álvarez quien ilusionado tomó un camión para llegar a tiempo y con su cinturón de campeón en una bolsa de supermercado, asistió a aquella sesión, en uno de los sitios más emblemáticos de Guadalajara.

“A mí se me ocurrió en la agencia donde trabajada una sección de hacer sesiones fotográficas muy al estilo de los gringos, con producción para deportistas, empecé a visitar el gimnasio Julián Magdaleno, fui a hacerle unas fotos a Jorge Solís y no hacerse la sesión, yo iba de salida y Don Chepo Reynoso me dijo: ‘¿por qué no le haces unas fotos al pelirrojo que está ahí al fondo?’, le comenté que ya me tenía que ir y me insistió y recuerdo bien que me dijo: ‘Agárralo ahorita ese cabrón va para campeón, te conviene hacerlo’.

“Ese día sólo le hice unas fotos ahí entrenando, le digo al ‘Canelo’: ‘¿Qué vas a hacer mañana? ¿Tienes tu cinturón de campeón? ¿Te parece si hacemos unas fotos? y aceptó, una amiga consiguió el permiso para tomar las fotos en el Palacio Municipal De Guadalajara, llegué al siguiente día y vi a dos chicos sentados en la banqueta se me acercó el Canelo, con su pants y sus tenis, y traía una bolsa, de algún súper y ahí traía su cinturón, y le comenté que llegó temprano y me dijo, que, si agarraba el camión de las ocho no llegaba a tiempo”, señaló.

Mario Castillo, detalló que el ‘Canelo’ tuvo una gran disposición y hubo un gran riesgo, ya que se tuvo que subir a unos ‘tinacos’ para conseguir la foto con la catedral de Guadalajara a sus espaldas, además de que nunca le pudo entregar como tal la fotografía al que actualmente es el mejor boxeador del mundo.

“Ya me acuerdo que me tuvo una paciencia, porque tuvimos que acomodar todo para las fotos, otro tema es que se subió a un tinaco para tomar la foto como la queríamos con las torres de catedral de fondo, él la disfrutó mucho, él estuvo contento, me acuerdo que hasta bromeábamos, le decía, oye un poquito más atrás, él me decía entre risas que no porque se iba a caer.

Él tuvo una gran disposición para las fotos era un escuincle, ya que tenía un riesgo porque se podía caer, pero esa sesión fue increíble, al final un apretón de manos y le explique que se subirían a un servidor, pero el nunca tuvo la foto como tal, si Don ‘Chepo’ no me dice ese día y me deja ir, esas fotos no hubieran existido”, agregó.

Al final, detalló que le agradaría volver a hacerle una producción igual, pero ahora ya siendo un pugilista histórico en el México y el mejor del mundo en la actualidad, para recordar la anécdota, hacerle llegar esas fotografías y hacer uno documental respecto a ese suceso.

“Yo creo que estaría padre volver como a rehacer esa producción, incluso uno de mis productores, amigo, esta historia él la sabe, y él le surgió una idea de poder hacer como un documental, de rehacer esa foto, podría ser un tema interesante”, concluyó.

