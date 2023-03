Canelo rompe protocolo y se toma foto con jugadoras de Chivas Femenil

Saúl 'Canelo' Álvarez dio a conocer la pelea que sostendrá este próximo 6 de mayo contra el británico John Ryder en Guadalajara, Jalisco.

Previo a la conferencia de prensa de este martes, cuando el Canelo se encontraba cerca de pasar al estrado, se detuvo un momento para ir con el grupo de jugadoras de las Chivas Femenil que se encontraban cerca.

Ante la presencia de las chicas, 'Canelo' no tuvo ningún problema en romper el protocolo y acercarse con las futbolistas para posar en la foto con ellas.

El boxeador mexicano dio las gracias por poder regresar a su tierra a tener un combate estelar cuando enfrente a John Ryder.

"Me siento contento en el lugar en el que estoy ahorita, en lo más alto de mi carrera, no regresar cuando me estoy retirando y todo ese tipo de cosas... que tenga la oportunidad de ir a la gente que no puede ir a Estados Unidos y poderme ver aquí en México", sentenció el mexicano.