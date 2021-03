Clavadista mexicano defendió a Canelo Álvarez: 'Acepten que es un chingón y punto'

Después del triunfo de Saúl Álvarez sobre Avni Yildirim, en tres rounds, con el que el mexicano mantuvo sus títulos de Peso Supermediano del CMB y AMB, las críticas de algunos aficionados y periodistas no se hicieron esperar, sobre todo en redes sociales.

Sin embargo, el clavadista mexicano, Jonathan Paredes mostró su desacuerdo, también en redes sociales, ante las críticas al Canelo Álvarez.

"Y si dejan en paz al @Canelo y aceptan que es un chingón y punto? A mí me encantaría ganar siempre y no me gustaría que me criticaran por ganar, dejemos a los nuestros en paz", se leyó en el Twitter del triple medallista mundial en clavados de altura.

Y si dejan en paz al @Canelo y aceptan que es un chingón y punto? A mi me encantaría ganar siempre y no me gustaría que me criticaran por ganar, dejemos a los nuestros en paz. — Jonathan Paredes (@WallsJonathan) March 2, 2021

Terminado el combate del que salió victorioso ante Yildirim, Canelo también se refirió a las críticas de las que ha sido blanco a lo largo de su carrera.

"Es lo que dije el otro día, si gano rápido, porque gano rápido, si me voy a decisión, porque me voy a decisión... entonces, nunca los tengo contentos pero la verdad es que me vale madre", dijo el tapatío para DAZN.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: 'LAS CRÍTICAS NO ME IMPORTAN, NUNCA LOS DEJO CONTENTOS'