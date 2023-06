David Benavidez niega principio de acuerdo para pelear contra David Morrell

David Benavidez negó que exista un principio de acuerdo para pelear con David Morrell y aseguró que su principal objetivo es enfrentarse a Jaime Munguía.

El pasado lunes, el periodista Dan Rafael reportó en su newsletter y en su podcast que Benavidez y Morrell habían llegado a un principio de acuerdo, según el co promotor Sampson Lewkowicz, mientras que el cubano comenzaba a calentar la supuesta pelea insultando al mexicoamericano en sus redes sociales. Sin embargo, ‘El Bandera Roja’ no estaba enterado de nada.

“No hay pelea alguna con Morrell. Recién vi que yo había aceptado una pelea y estoy como: ‘Es la primera vez que veo algo sobre esto’. No voy a pelear contra Morrell”, dijo ‘The Mexican Monster’.

“Todo lo que ha salido a la luz, que acorde una pelea con él, no he visto nada, no he aceptado eso. Estoy tratando de que haya grandes peleas”, agregó.

Benavidez quiere enfrentarse a lo mejor de la división, es por eso que ha solicitado la cabeza de Jaime Munguía. El invicto en 42 peleas recientemente hizo su debut en las 168 libras con una épica guerra sobre el ring contra Sergiy Derevyanchenko a quien venció por las tarjetas.

“Ahora mismo estamos buscando, queremos que suceda, queremos pelear contra Jaime Munguía”, dijo Benavidez, quien tampoco le cerró las puertas al cubano. “Él subió a las 168 libras, creo que sería una gran pelea, pero si no podemos conseguirlo, creo que probablemente peleemos contra Morrell. Si no sale de mí, entonces son fake news”, finalizó.

David Benavidez es actualmente el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo y por lo tanto el retador número uno de la división de los Supermedianos. Aunque lleva mucho tiempo esperando la pelea contra ‘Canelo’ Álvarez, parece que ya no tendrá que esperar mucho más, pues Mauricio Suaimán, presidente del CMB, afirmó que después de la pelea que Saúl tendrá en septiembre, la pelea contra ‘El Bandera Roja’ será obligatoria.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: CANELO CONTINÚA SIN RIVAL; BADOU JACK RECHAZÓ SU PROPUESTA Y LE EXIGIÓ PELEAR CONTRA BENAVIDEZ