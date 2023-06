Julio César Chávez 'estalló' tras elogios a Jaime Munguia: "No chin$%·"

El pasado fin de semana Jaime Munguía se enfrentó al ucraniano Sergiy Derevyanchenko, al cual venció después de 12 emocionantes rounds, mismos que terminaron por enfurecer a Julio César Chávez.

La molestia de "La Leyenda" vino a raíz de que el reportero Cesar Castro, durante la transmisión de la pelea, elogiara el desempeño del boxeador mexicano asegurando que esta había sido la mejor pelea de Munguía durante su carrera, lo que increpó a Chávez.

"Es sin duda alguna la mejor pelea de Jaime Munguía. No, no, no, es el mejor doceavo round de toda su vida, pero no digas que toda la pelea por favor, ¿Viste cómo lo golpearon también?. Bueno, fue la más emocionante, la más complicada", se escuchó previo al comentario de Chávez.

"Eso sí di, pero no digas que fue su mejor pelea de Jaime Munguía, no chingues tampoco, porque entonces confundes a la gente. Fue el mejor doceavo round en la historia de Jaime Munguía", sentenció Chávez.

Munguía permanece invicto, el mexicano tiene un récord de 42-0 y ha ganado 33 de sus combates por la vía del cloroformo.

