Dillian Whyte a Tyson Fury: ‘Su boca es un retrete, tira mucha mie…’

La próxima pelea entre Tyson Fury y Dillian Whyte se acerca y se pone más caliente entre ambos, pues los boxeadores se han dedicado varias indirectas para prender el combate.

Whyte le ha respondido a Fury, a quien le dijo que no caerá en juegos mentales. “Él y yo vamos a pelear pase lo que pase, no me importan los juegos mentales. Soy un peleador, un guerrero.

“Estoy listo para pelear por él cuando quiera y donde quiera. No me importa nada de esto o aquello. No puede meterse en mi mente, y si lo hiciera, solo encontraría muchas perturbaciones”, dijo Dillian para BT Sport.

“No me importa lo que Tyson Fury diga, dice mucha mierda. Su boca es como un retrete, solo tira y tira la cadena. Tira de la cadena de toda la basura que sale de su boca”, añadió.

Ademas, Dillian Whyte recordó que Tyson es quien se echa para atrás a la mera hora y violó contratos, pero ahora no hay ninguna cláusula para obligarlo a pelear.

“Él es quien ya ha pasado el pesaje y se retira de una pelea. Es el hombre que se retiró de la revancha con Wladimir Klitschko. La gente se olvida de que Tyson Fury no fue una conferencia contra Wladimir Klitschko. Todos me critican ahora, pero él estaba obligado contractualmente a ir y yo no lo estoy”, dijo.

Por último, sobre la histora de Fury de haber noqueado a Whyte, Dillian lo niega.

"Pregúntale del resto del sparring. Él puede decir que nunca le he noqueado ni derribado. Hubo veces en el sparring que me ganó, yo no tenía la experiencia. Él ya había peleado con Martin Rogan y otras peleas de campeonato y yo iba ahí a entrenar, estaba mejorando. Soy un realista, me han ganado boxeando, pero les pongo las manos encima y es tan simple como eso", finalizó.

