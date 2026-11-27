La Bonita Fernández en su entrada en una pelea reciente | X:@Mexicocampeon1

La mexicana expone su título mundial interino ante la argentina en Quintana Roo

Chetumal se prepara para recibir una noche de boxeo internacional este 28 de noviembre, cuando Diana “La Bonita” Fernández suba al cuadrilátero para enfrentarse a la argentina Aixa “La Vaca Mala” Adema. La transmisión estará disponible a través de Canal 5, TUDN y ViX, alternativas para seguir desde casa la presentación de la boxeadora mexicana en punto de las 23:00hrs, tiempo del centro de México.

La mexicana tendrá la responsabilidad de protagonizar el combate estelar de la función en el Parque Quintana Roo, donde expondrá su campeonato mundial interino Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), en un enfrentamiento pactado a diez episodios.

¿Cómo llegan?

La pugilista originaria de Ciudad Juárez llegará con la intención de mantener su condición de campeona y extender su buen momento sobre el cuadrilátero. Con una marca de 38 victorias, cinco de ellas por nocaut, cuatro derrotas y un empate.

Sin embargo, enfrente tendrá a una rival que no piensa facilitarle las cosas. Aixa Adema cuenta con un historial de 12 triunfos, cuatro por nocaut, diez derrotas y cinco empates. La argentina, apodada “La Vaca Mala”, llegará a territorio mexicano con la misión de conquistar el campeonato y conseguir una de las victorias más importantes de su trayectoria profesional.

La Bonita Fernández frente a su rival durante pesaje | X:@LicSoberanes

¿Cuál fue la última pelea de 'La Bonita' Fernández?

Esta pelea también marcará un nuevo compromiso para “La Bonita” después de su última presentación, el pasado 20 de septiembre, cuando se midió ante la francesa Clothilde Del Ben en Ciudad Juárez.

En aquella ocasión, la mexicana se impuso por decisión unánime tras diez rounds, con tarjetas de 96-92, 99-90 y 98-90, resultado con el que conquistó el campeonato mundial interino Supermosca del WBC. Ahora tendrá la responsabilidad de defender por primera vez esa distinción.

La Bonita Fernández tras coronarse como campeona mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en peso Supermosca | CAPTURA DE PANTALLA

La función en Chetumal no dependerá exclusivamente del enfrentamiento femenil, ya que contará con otros exponentes del boxeo profesional. La cartelera también tendrá como protagonistas a David “El General” Cuéllar y Bryan “El Destructor” Mercado, entre otros pugilistas que formarán parte de una velada con presencia internacional.

La actividad comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. No obstante, el combate principal entre Fernández y Adema está programado para transmitirse aproximadamente a las 23:00 horas, por lo que será necesario esperar hasta el cierre de la función para conocer el desenlace de la disputa por el cinturón.