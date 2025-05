Eddie Hearn asegura que Canelo Álvarez se tiene que retirar: “Crawford será su última pelea”

La última pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en Arabia Saudita no dejó nada contenta a la afición y tampoco a Eddie Heran, promotor con Matchroom Boxing, quien aseguró que debe retirarse del boxeo.

“Creo que la pelea con Crawford será su última pelea. No hay ninguna información al respecto y no he hablado con él, pero después de ver la pelea de Scull, que fue increíblemente negativo, después de Crawford, ¿qué se puede hacer”, aseguró en conferencia de prensa.

Hearn resaltó que el tiempo hará lo suyo: “¿Quiéres ir a Inglaterra y pelear? Sí, supongo que podría interesarle, pero no lo sé. Solo pienso en el tiempo, el cuerpo, el poder…de hecho, durante la pelea con Scull pensé ‘no me sorprendería que no peleara con Crawford”.

No le llama la atención Crawford

Eddie Hearn también mencionó que Canelo Álvarez no tiene mucho ánimo en pelear con Terence Crawford: “Nunca le ha gustado mucho la pelea porque creo que piensa ‘¿por qué me darían crédito por haberle ganado a alguien tres divisiones por debajo, dos divisiones ahora?’”.

Canelo solo va por dinero

El promotor con Matchroom Boxing refrendó que Canelo solo va por el dinero para la pelea: “Se mueve mucho, es bueno, es incómodo y va a ser difícil, pero, obviamente, el dinero se vuelve tan grande que aceptará la pelea”.

“Creo que probablemente sean los campamentos de entrenamiento lo que hará que Álvarez se retire, es un gran desgaste para el cuerpo”, sentenció Hearn.

