Golovkin sobre el favoritismo del Canelo: "No me preocupa y no me importa"

Poco falta para que se haga realidad la tercera pelea entre Canelo y Golovkin, y mucho se ha hablado antes de la pelea, pues la rivalidad entre ambos ha dejado varios episodios dignos de recordar.

Sin embargo, pese a todo lo que se ha dicho en torno al combate, muchos ponen al peleador mexicano como favorito, cosa que a Gennady no le preocupa en lo absoluto. “Eso no depende de mí decir quién es el menos favorito, entonces no es algo que me preocupa y que no me importa", declaró Golovkin para TUDN.

Por otro lado el púgil kazajo reconoció que fue difícil subir a las 168 libras, pero la rivalidad con Álvarez fue más importante.

"Hablando de subir a las 168 libras, es más importante que estoy enfrentando a Canelo en esta pelea; sí, hay una diferencia entre las 160 y 168, pero el hecho es que enfrentamos a Canelo", compartió.

Asimismo el peleador oriundo de Kazajistán, habló sobre la preparación que ha tenido luego de dejar de entrenar con el mexicano Abel Sánchez.

"Mucho ha cambiado. Es difícil para mí decirte lo que se hace en tan corto tiempo. Me gustaría decir que hay cambios globales en los cuales estamos trabajando juntos desde hace muchos años con Jonathan Brank", puntualizó.

