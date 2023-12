Irma García y sus anhelos para 2024: "Ojalá pueda unificar los campeonatos"

Luego de tres intentos fallidos, este 2023 Irma García logró conquistar por fin su segundo título del mundo tras imponerse a la italiana Stephanie Silva por decisión unánime en una pelea por el cetro vacante supermosca de la FIB.

Este año fue muy especial para la 'Torbellino', pues llevaba casi una década buscando volver a coronarse como campeona del orbe, sin embargo, se le había negado todas las veces al llevar la pelea hasta la decisión.

Si bien, no pudo noquear a Stephanie, García fue muy contundente, logró derribar a la italiana en el quinto asalto y se llevó una amplia ventaja en las tarjetas, donde se impuso por triple 99-90.

Pese a tener el fajín mundial ya en las manos, Irma demuestra ser una guerrera, pues no pierde el hambre coleccionar más cinturones en las 115 libras para 2024.

Además, como bien se sabe, la 'Torbellino' no solo es pugilista, también es abogada y miembro de la SSC de la CDMX, por lo que no olvida su labor social y siempre da recomendaciones de no manejar en estado de ebriedad en estas fechas.

"Estoy anhelando que este próximo año retener mi título, que sé de la oportunidad de unificar y le deseo lo mejor a todos los seguidores de Récord. Felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo y si toman no manejen", indicó.

