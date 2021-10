Jackie Nava, previo a pelea con Barby Juárez: 'Estaba lista desde hace un año'

Las legendarias púgiles Jackie Nava (38,4-4, 16 KO's) y Mariana 'La Barby' Juárez (55-10-4, 19 KO's) por fin se verán las caras arriba del ring. El 30 de octubre las pioneras del pugilismo mexicano protagonizarán una guerra por el Cinturón Diamante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Auditorio Municipal de Tijuana.

"Ya estoy lista, ya estaba lista desde hace un año cuando se había anunciado la pelea. Se está esperando mucho, estamos a tiempo, vamos a dar una gran pelea la verdad, sabemos del compromiso que tenemos enfrente.

"Sé de Mariana que es una gran boxeadora y que tiene una gran carrera, así es que nos preparamos a conciencia, nos preparamos para dar una gran pelea. Los estilos se van a acomodar para darle a México una de las mejores peleas, así es que estoy contenta, lamentablemente (Mariana) no pudo estar ahora, me la he encontrado en el Otomí corriendo de frente, de repente nos queremos agarrar a trancazos, pero todavía no es momento; me habla que se está preparando bien, se va dar una gran pelea el 30 de octubre, vamos a ir con todo y la van a disfrutar ustedes. Vamos por ese cinturón tan bonito, queremos ir cerrando nuestra carrera con grandes peleas", declaró la Princesa Azteca en conferencia de prensa.

Jackie, quien cumplió en mayo 20 años como peleadora profesional, enfatizó que aún no determina cuándo colgará los guantes.

"Desde hace como tres años me estoy retirando y no me retiro y no me quiero ir. Todavía no sé, depende mucho de cómo se den las peleas, cómo se den los resultados. Para mí ahorita la pelea más importante es la que viene, siempre es la que viene, y a partir de ahí es como vamos a ir tomando decisiones", enfatizó la primera campeona mundial del organismo verde y oro.

Debido a un percance automovilístico cuando regresaba del Centro Ceremonial Otomí, 'La Barby' Juárez no pudo llegar a la presentación de la pelea.

