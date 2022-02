Jorge 'Maromero' Páez sobre 'Canelo': 'Los mexicanos lo atacan porque lo envidian'

Jorge 'Maromero' Páez, excampeón mexicano conocido en de la década de los ochentas y noventas, expuso que Saúl 'Canelo' Álvarez recibe muchas malas críticas de las personas por la envidia que generan su éxitos tanto deportiva como económicamente, sin tapujos, así lo comentó en el programa de otro exboxeador y ahora entrenador Erick "Terrible" Morales llamado 'Un Round Más'.

“Mucha gente le tiene coraje, le tiene envidia al 'Canelo'. No tengo el gusto de conocerlo, pero mucha gente lo ataca. Yo no puedo hablar mal de nadie porque no lo conozco, está bien lo que hace.

“Es el que más dinero ha ganado de todos los boxeadores. De los de antes, de México, ha ganado mucho dinero, entonces mucha gente le tiene envidia. Los mexicanos son los mismos que lo critican”.

El expugilista nacido en Baja California aseguró que en México a las personas no les gusta que sus peleadores tengan éxito y pidió apoyar a 'Canelo' Álvarez.

“Hay que apoyarlo, es mexicano. Está subiendo uno, y el otro le jala las patas para que no suba, eso pasa a cada rato. Antes, que porque había puros campeones y cinturones chafas y eso; si no hay campeones, porque no hay. Y cuando hay no los quieren; la gente es envidiosa, pero cada quien su rollo”.

