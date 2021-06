Julio César Chávez Jr. sobre revancha vs Canelo: 'Sería una locura, habría mucho morbo'

Julio César Chávez Junior se prepara para volver al ring enfrentando a Anderson Silva, pero aseguró que constantemente recibe sugerencias del público para pactar una revancha ante Canelo Álvarez, Jacobs o Maravilla Martínez.

“No es que rete a nadie, no me interesa, pero la gente me pregunta por la revancha con Canelo, con Jacobs, ‘Maravilla’ Martínez, con cualquiera que me haya ganado estoy dispuesto a pelear la revancha”, aseguró Chávez Jr. en entrevista para TUDN.

El Hijo de la Leyenda, aseguró que el combate contra Canelo sería una gran pelea que generaría mucha espectativa.

“Ante Canelo sería un negocio grande, aunque él no lo reconozca, sería mejor rival y vendería mucho más. La revancha con Canelo sería una locura, no le tengo nada de mala fe. Habría mucho morbo (por una segunda pelea)”, declaró.

Chávez Jr. también habló sobre su próxima pelea ante el peleador de la UFC, Anderson Silva, pero aseguró que no ha visto nada extraordinario en su rival.

“Van a ser ocho rounds, en 180 libras, será una pelea interesante. Me preocupa todo, es mi rival, sinceramente tira buenos golpes, pero no es especial, no he visto nada extraordinario, nada que no haya visto.

“Es buen boxeador y sabe pelear muy bien, así que no es un desconocido, un novato, pero tengo todas las cualidades y el estilo para poder ganarle de forma convincente", puntualizó.

