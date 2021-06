Floyd Mayweather ante pelea con Logan Paul: 'Cuando nuestros mundos choquen, será una locura'

Floyd Mayweather Jr., uno de los mejores púgiles del siglo, volverá a subir al ring para dar una exhibición del poder de sus puños por 100 millones de dólares.

El gran showman y la máquina de hacer billetes en el pugilismo enfrentará este domingo al youtuber Logan Paul en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en una exhibición a ocho rounds de tres minutos cada uno donde "Money" saldrá a buscar el nocaut.

"Será divertido, es lo que hago. Hay una diferencia entre ser un boxeador de YouTube y un boxeador de élite, yo soy un boxeador profesional desde hace 25 años, he peleado contra los mejores y contra todos los estilos y siempre he prevalecido. ¿Por qué no (Logan Paul)? Él es enorme en YouTube y cuenta con un seguimiento enorme. Yo era enorme en el boxeo antes de que siquiera exista YouTube y cuando nuestros mundos choquen, wow, será una locura.

"Me encanta que él esté confiado, me encanta que crea en sí mismo, pero que yo sepa, los 50 oponentes que tuve antes también pensaban lo mismo, mi estrategia es evidente, los supuestos boxeadores top tienen que pelear. Peleadores como Manny Pacquiao tienen que pelear, pero yo no, yo hago lo que quiero desde que me retire. ¿Si estoy orgulloso de Manny Pacquiao? Absolutamente, pero él debe pelear. Yo invertí mi dinero de forma inteligente y me posicioné para no tener que volver a pelear", declaró Floyd, de 44 años de edad.

En la ceremonia de pesaje, ambos peleadores detuvieron la báscula por debajo del límite pactado para pelear: Mayweather registró 155 libras y Logan Paul 189.5 libras.

"Yo doy 20 libras de ventaja la mayoría de las veces que salgo a pelear. Cuando peleaba en las 140, mis rivales llegaban a 160, y lo mismo en las 147 cuando ellos llegaban a 167 en 24 horas. No me importa el peso, nadie puede ganar, así que es solo entretenimiento. Nunca me preocupo por la altura o la talla, se trata de la habilidad, y si hay algo que Floyd Mayweather posee, es habilidad", enfatizó.

