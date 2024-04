Julio César Chávez Jr. sobre una posible enfermedad en su hígado: "Ojalá todo salga bien"

El reconocido boxeador Julio César Chávez Jr. ha generado preocupación entre sus seguidores y la comunidad deportiva tras revelar problemas de salud relacionados con su hígado. Estas noticias han despertado inquietudes en el mundo del pancracio, donde el hijo del legendario campeón mexicano, Julio César Chávez, ha dejado una huella destacada.

Chávez Jr., de 38 años de edad, informó públicamente sobre la situación que atraviesa, indicando que se detectó un pequeño bulto en su hígado, motivo por el cual se sometió a una serie de estudios médicos en una clínica especializada. "Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo y me salió bolita en el hígado. Me voy a hacer unos estudios para ver cómo salí. Ojalá no sea nada", expresó el pugilista en un video compartido con sus seguidores.

Hasta el momento, Chávez Jr. no ha proporcionado más detalles sobre su estado de salud, manteniendo a la expectativa a sus seguidores y a la comunidad deportiva en general. Mientras tanto, ha recibido numerosos mensajes de apoyo y aliento, entre los cuales destaca el del legendario boxeador Manny Pacquiao.

"Pasando por aquí para desearte lo mejor, hermano. Sigue trabajando duro y mantente enfocado en tus metas. Espero que todo salga bien y que te recuperes pronto. ¡Ánimo!", expresó Pacquiao, brindando palabras de aliento a Chávez Jr. en este momento delicado.

