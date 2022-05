Marco Antonio Barrera sobre el Canelo Álvarez: 'Lo están sacrificando'

La derrota que sufrió Saúl Álvarez ante Dmitry Bivol el pasado 7 de mayo en Las Vegas sigue siendo motivo de opiniones divididas. En esta ocasión, Marco Antonio Barrera lamentó las críticas que ha recibido el Canelo.

El exboxeador mexicano estuvo presente en la T-Mobile Arena para presenciar la pelea, por tal motivo, tiene clara su perspectiva de lo que sucedió arriba y abajo del ring.

"Después del plan que tenía Canelo, en lo personal no veía por dónde pelearle al rival. Ni el plan B, el A o el C. Moralmente ya no sabía qué hacer. Moralmente Canelo estaba derrotado, desde saber que no podía entrar, que no podía mover la cintura, conectarle un golpe, y eso cansa más al final del día", declaró en el programa 'Un Round Más'.

Asimismo, Marco fue contundente al mencionar que: "Lo que sí está medio cabrón es la oleada de críticas que le han zumbado al Canelo por esta derrota. Lo están sacrificando feamente".

Barrera no dejó escapar la oportunidad para recriminar la actitud negativa por parte de algunos aficionados mexicanos.

"Hay que apoyar al paisano, una mala noche la tiene cualquiera. Se pierde la batalla, pero no la guerra, Saúl tiene la edad y las características para poder levantarse al nivel que estaba, pero no chinguen, no le tiren tanto.

"Así como duelen las derrotas en el futbol con la Selección de México que también debería pasar con deportes individuales, como el boxeo", añadió.

