Marco Verde vs Michel Polina EN VIVO pelea desde Arabia Saudita

El boxeo mexicano escribirá una nueva página cuando Marco Verde realice su debut profesional en la Arena ANB de Arabia Saudita, enfrentando al regiomontano Michel Polina. Tras conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, el pugilista sinaloense inicia una nueva etapa en su carrera, con la mira puesta en convertirse en figura del profesionalismo.

Verde, miembro del Canelo Team y dirigido por Radamés Hernández, tendrá una prueba de adaptación: su combate está pactado a seis asaltos en las 160 libras, un formato pensado para ayudarlo a transitar el cambio del amateurismo al ritmo y exigencia del boxeo profesional.

Su rival, Polina (4-5-3, 2 KOs), llega con experiencia y motivado por la oportunidad de figurar en una cartelera de alto perfil. Será el encargado de poner a prueba el potencial de Verde en su primera noche bajo las luces grandes.

Marco Verde ya se encuentra vendado y listo para en unos minutos hacer su debut como boxeador profesional.

Llegó el momento de la segunda pelea de la cartelera y Marco Verde se medirá ante Michel 'El Águila' Galvan Polina

Espectacular debut profesional para el medallista olímpico mexicano, derribó en dos ocasiones a su rival y el referí paró el combate antes de terminar el primer asalto. Marco Verde consigue su primera victoria como profesional por K.O técnico.

