Mayweather: 'No volveré al box, quiero ayudar a los campeones que vienen'

Consagrado como uno de los mejores púgiles de la historia manteniendo el invicto en el ring profesional con marca de 50-0, 27 KO's, Floyd Mayweather quiere apoyar a los nuevos campeones mundiales de box.

“No regresaré a boxeo, no no lo haré. El boxeo fue muy bueno conmigo, pues pude hacer inversiones inteligentes por fuera, pero ahora quiero ayudar a los campeones que vienen como dije: Gervonta Davis, que no entiendo por qué no está en los campeones libra por libra.

“Terence Crawford, Errol Spence, (David) Benavidez, la lista sigue adelante. Hay muchos peleadores muy duros ahí afuera, grandes jóvenes campeones de los que estoy orgulloso”, declaró Mayweather durante la 59 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El gran showman y la máquina de hacer billetes en el arte del boxeo enfatizó que su intención no es salir del retiro.

“No extraño al boxeo, solo voy y me divierto, por eso hice una exhibición con el Youtuber, Logan Paul, nos divertimos, yo me divertí. Le dimos a la gente un poco de diversión y la gente tiene que saber que hay una diferencia entre una pelea real y una exhibición.

“Con una exhibición solo hice entrenamiento de vez en cuando, si fuera una pelea real hubiera habido sangre desde el principio”, aseguró “Money”.

No haberse coronado campeón mundial indiscutido, como lo hizo recientemente Saúl 'Canelo' Álvarez, no es un pendiente en el palmarés de Mayweather.

“Algunos de nosotros enfrentamos campeón tras campeón, tras campeón. Tuve la oportunidad de pelear con 16 campeones mundiales en fila, estuve en peleas de unificación, hice muchas cosas en el boxeo.

“No pude hacer todo, pero estoy feliz por los peleadores que son campeones indiscutidos”, expuso el estadounidense de 44 años de edad.

Floyd Mayweather se dijo bendecido de que su rostro aparezca en el cinturón de campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

“Hace 23 o 24 años atrás gané mi primer título mundial en una gran pelea con Genaro Hernández, que descanse en paz, me dio la oportunidad, peleamos en Las Vegas y dimos un gran show. Estoy muy bendecido, todo empezó con José Sulaiman, Mauricio tiene una gran visión como yo y soy el mejor de todos, por eso mi cara está en los cinturones del WBC.

“Estaré del lado del WBC, estaré al lado del boxeo y siempre me levantaré para decir lo que está bien y necesitamos más cosas así como la Convención del WBC, tenemos que limpiar el deporte. El boxeo es el mejor deporte del mundo, se trata de sangre, sudor y lágrimas”, aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FLOYD MAYWEATHER: 'CANELO ES UN GRAN PELEADOR, PERO NO ES EL ÚNICO'