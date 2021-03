Óscar Valdez ayuda a boxeadores amateurs a ir a Juegos Olímpicos

A través de la fundación que lleva su nombre, el campeón mundial en dos divisiones Óscar Valdez ayuda a que los boxeadores amateurs logren el sueño de competir en Juegos Olímpicos.

"Siempre hemos ayudado al boxeo amateur pero queríamos hacerlo de manera formal para que se hagan bien. Iniciamos en 2017, porque mi primer sueño era ir a Juegos Olímpicos. Yo veo que en México el problema mayor de todos los boxeadores es que debutan a temprana edad en el profesionalismo, a los 15 o 16 años ya esperan ir al profesionalismo porque quieren ayudar a sus familias, piensan que en el mundo profesional se empieza ganando mucho dinero y no es así.

Hoy inicia un nuevo sueño, trabajar por el boxeo amateur de #Sonora, motivar a los nuevos talentos para que busquen una medalla olímpica y no se vayan antes de profesionales. Gracias @ClaudiaPavlovic @Gabrieltapiam @CODESONoficial por confiar en mi @FundacionOV, compromiso total. pic.twitter.com/KImGeoPy3Z — Oscar Valdez Fierro (@oscarvaldez56) March 5, 2021

"Vienes debutando por mil 500 pesos, 2 mil pesos por pelea y arriesgando mucho. Yo he estado en los dos lados de la moneda, cuando vas a Juegos Olímpicos se gana mucha experiencia y todas las puertas se te abren con todas las promotoras. Sé lo que es ser olímpico y profesional que empieza desde abajo a muy temprana edad. No me gustaría que los peleadores mexicanos sigan cometiendo ese error de brincar al profesionalismo a tan temprana edad y por eso hicimos esta fundación", explicó Valdez.

El dos veces olímpico y campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) espera poder darle a México esa medalla que a él se le negó a través del apoyo con las jóvenes promesas del pugilismo tricolor.

"Me siento comprometido con traer una medalla a nuestro país a través de mi fundación, llevar más jóvenes mexicanos a Juegos Olímpicos. Tanto el profe (Francisco) Bonilla (QEPD) y yo soñábamos con darle una medalla a nuestro país", mencionó Valdez, quien se mantiene invicto en el profesionalismo.

