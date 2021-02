Óscar Valdez: 'No me gustaría una revancha con Berchelt por muchas razones'

Una segunda pelea con el exmonarca mundial Miguel Berchelt (38-2, 34 KO´s) no está en los planes del invicto Óscar Valdez. Sin embargo, si el público lo pide, dará la revancha.

“No me gustaría una revancha con el ‘Alacrán’ Berchelt por muchas razones. En primera, me gustaría conservar la amistad que tenemos, segundo me gustaría unificar, hacer las peleas mandatorias y por último creo que el público se quedó satisfecho.

“Dejamos en claro que somos superior al rival, entonces estoy aquí para pelear con los que me pongan. Si el público quiere una pelea con el ‘Alacrán’ Berchelt, pues adelante, pero creo que lo dejamos en claro. El boxeador que la gente quiera ver y el público diga yo estoy dispuesto a pelear con el que sea”, declaró el dos veces olímpico.

Valdez (29-0, 23 KO’s) noqueó en el décimo asalto a Berchelt, a quien le arrebató la corona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la guerra de mexicanos que protagonizaron a puerta cerrada el sábado en la “Burbuja” del MGM de Las Vegas, Nevada.

Su rivalidad nació hace más de una década, desde su etapa como amateur, cuando Valdez se convirtió en el primer mexicano en representar al país en dos ocasiones en Juegos Olímpicos y Berchelt no pudo hacer realidad el sueño de competir en la máxima justa deportiva.