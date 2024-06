'Pensé que mi hijo se me iba a morir': Julio César Chávez sobre adicciones del 'Junior'

El dolor de los padres. Julio César Chávez reveló el calvario que vivió debido a los problemas de adicciones de su hijo Julio César Chávez Jr., a quien constantemente temió perder.

"Pensábamos que este día no iba a llegar nunca, la verdad yo pensé que Julio se me iba a morir en cualquier rato, era una preocupación constante, todos los días de que si amanecía o no amanecía", comentó el César del Boxeo.

JC Chávez aceptó la culpa que sentía por no poder ayudar a su primogénito. Sin embargo, gran parte de esto era por las leyes estadounidenses y las restricciones que enfrentaba la familia.

"Esa era la culpa que sentía, lo que más me preocupaba, decía: 'Dios mío, si he podido ayudar a tanta gente, ¿por qué no puedo ayudar a mi hijo?', indicó el exboxeador tricolor.

"Pero no podía ayudarlo porque en los Estados Unidos las leyes son totalmente diferentes, aparte ya había ido por él como tres o cuatro veces, ya se la sabía el cabrón, me puso una restricción", añadió.

Tras el pasaje oscuro, Julio César agradeció que su hijo está en un centro de recuperación y siguiendo las indicaciones del juez, lo que ha sido clave para su exoneración y recuperación.

"Gracias a que mi hijo está en un centro de recuperación, está haciendo caso a todo lo que dice el juez".

'Ahora estamos muy contentos': Julio César Chávez

JC Chávez, para muchos el mejor boxeador en la historia de México, manifestó que su familia vive un momento de felicidad tras un periodo de incertidumbre y preocupación debido a las adicciones de su hijo, Julio César Chávez Jr.

"Estamos muy contentos porque era un túnel que no tenía fin y afortunadamente dicen que los tiempos de Dios son perfectos, así que estamos muy contentos", comentó.

Los planes de Julio César Chávez Jr.

Actualmente el 'Junior' está libre de sustancias y muy motivado debido a su regreso al boxeo, pues tiene una pelea programada ante el expelador de UFC Darren Till.

"Mi hijo Julio está muy motivado con él mismo, porque ha visto la evolución que va mejorando mucho y sin ninguna sustancia en el cuerpo, a parte tiene una pelea que lo motiva", declaró el César del Boxeo, quien reconoció que la exoneración de su primogénito fue un gran alivio.

"Estamos muy contentos porque el juez lo exoneró de cualquier culpa, entonces eso era lo más importante".

