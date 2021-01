Rances Barthelemy, en busca de ser el primer cubano en ser campeón mundial en tres divisiones

Rances Barthelemy (27-1-1, 14 KO's) solo tiene un objetivo en la mira: convertirse en el primer cubano en la historia del boxeo en coronarse campeón mundial en tres divisiones.

Impulsado por su hermano Yan, campeón olímpico en Atenas 2004, "Kid Blast" se puso los guantes a los 10 años de edad, sin embargo el sueño de ser boxeador se detuvo cuando se le prohibió entrenar dentro de la isla por la deserción de su hermano.

Tras más de 30 intentos fallidos por salir de Cuba, Rances llegó a Estados Unidos en busca del sueño americano. Y en Miami se reencontró con su pasión: el deporte de los puños.

"Voy por el tercero, eso me tiene motivado a ser el primer cubano en ganar tres coronas, eso sería algo que a través de la historia siempre se hablaría. Ser el primer cubano en toda la historia del deporte, lograr tal hazaña marcaría una pequeña diferencia y hay mucho honor y mucha gloria en dar ese paso", platicó Rances, quien ya se coronó en las 130 y 135 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), en entrevista con RÉCORD.

"Ser campeón mundial es lo más grande, no he sentido nada igual en toda mi vida como aquella vez. Cuando gané mi segundo título no me lo creía, nunca pensé que pudiera llegar tan lejos ya que uno de los grandes boxeadores de Cuba y mi ídolo Joel Casamayor era el único cubano en ganar en dos divisiones diferentes, yo los gano en la misma división en 130 y 135. Joel es de los más grandes atletas que ha dado la isla y yo no me considero ni la alfombra por donde él puede pisar. Estar igual en numero de divisiones ganadas es algo grande, es un buena señal de que las cosas están yendo bien en mi carrera", aseguró.

Su única derrota, hasta el momento, fue en marzo de 2018 en la pelea de revancha ante el bielorruso Kiryl Relikh por el título vacante Superligero AMB.

"Anhelo mi tercer título, tuve la oportunidad y la perdí, me quedé un poco frustrado pero el que persevera triunfa y yo estoy perseverando por años, creo que me toca", aseguró.

ENFRENTARÁ A RIVERA

En busca de una nueva oportunidad para disputar el título, Rances enfrentará este sábado al filipino All Rivera (21-4, 18 KO's) en una batalla de peso Welter a 10 rounds en el Auditorio Shrine y Expo Hall en Los Ángeles.

"Me siento muy bien al elegir a Rivera porque todos conocemos el calibre de los filipinos que son los mexicanos de Asia que vienen a darlo todo, aún muriéndose hacen lo posible por tratar de dar guerra y por eso me decidí por él porque creo que va a ser un combate atractivo para los fanáticos", mencionó "Kid Blast".

"Es un hombre que tiene un buen récord y pega duro pero creo que se abre un poco al lanzar los golpes porque es muy aguerrido y a veces le gana un poquito el coraje y creo que es ahí donde deja los huecos abiertos y pienso aprovechar eso", aseguró.

Barthelemy regresará al ring en la cartelera estelar que protagonizará el campeón Supermediano FIB Caleb Plant ante el exmonarca Caleb Truax después de un año y nueve meses tras el empate con el estadounidense Robert Easter Jr. por el título Ligero vacante de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), disputado en Las Vegas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: ENFRENTARÁ A BILLY JOE SAUNDERS EN SU SEGUNDA PELEA DEL AÑO