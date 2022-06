Ryan García sobre Canelo Álvarez y Eddy Reynoso: 'No hay rencor, los quiero mucho'

Ryan García abandonó el gimnasio de Canelo a principios de este año para enfocarse en trabajar con Joe Goossen y volvió al ring con un triunfo en las tarjetas sobre Emmanuel Tagoe.

Meses después de la separación del Canelo Team el nacido en California aseguró que no hay diferencias con Eddy Reynoso y Saúl 'Canelo' Álvarez a pesar de la polémica generada tras su salida del equipo.

"No hay rencor. Soy un hombre. No me importa lo que tenga que decir (Canelo). Él dijo lo que tenía que decir, yo dije lo que tenía que decir y le deseo lo mejor para él y para Eddy. Te quiero mucho", reveló García a medios de comunicación.

Además, el KingRy aseguró que se llevó buenas lecciones tras su paso por el Canelo Team, al que le reconoció su trabajo.

"Aprendí a estar calmado, ser consistente en el gimnasio, manejarte como un campeón de alguna manera. Les doy crédito por lo que hacen. Para mí fueron solo unas diferencias", dijo el pugilista.

