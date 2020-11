Terence Crawford: Desea que su siguiente pelea sea ante Manny Pacquiao

Considerado uno de los mejores libra por libra del planeta, el invicto Terence Crawford (37-0, 28 KO's) defendió por cuarta ocasión su título Welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y ahora se prepara para ir por el filipino Manny Pacquiao.

"Bud" Crawford retuvo sin problemas su corona al derrotar por nocaut técnico al 1:14 del cuarto asalto al británico Kell Brook (39-3, 27 KOs) en la burbuja del Hotel MGM Grand en Las Vegas y de esta manera ligó 10 victorias por la vía rápida en sus 11 últimas presentaciones.

"Quiero asegurar una pelea con Pacquiao'', declaró el púgil estadounidense de 33 años de edad.

El promotor de Top Rank, Bob Arum informó que ya está en negociaciones para un combate entre Crawford y el Pacquiao y la batalla se realizaría en el segundo trimestre de 2021 en el Medio Oriente. "És el mejor del momento.Todo el mundo evade pelear con Crawford porque saben que lo va a eliminar".- enfatizó Bob Arum.

Se espera que además de Pacquiao, "Bud" Crawford, campeón mundial en tres divisiones (Ligero, Superligero y Welter) enfrente a Errol Spence Jr., monarca CMB y FIB en las 147 libras, con quien no se llegó a un acuerdo por lo que se concretó la batalla con el británico "The Special One" Brook, quien hizo su primera aparición en las 147 libras desde 2017 cuando perdió su corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante Spence.